Manchester United avance dans la quête de son nouveau CR7, les deux priorités du Barça au milieu de terrain

Au Portugal, le journal O Jogo nous livre des nouvelles de Gonçalo Ramos. « Manchester United avance » sur le dossier de l’attaquant de Benfica, explique le quotidien. Il est « la cible » des Red Devils qui prennent position pour lui, après avoir entamé des discussions avec son club. « Ramos pourrait suivre CR7 », résume ainsi le journal lusitanien.

En Espagne, le mercato du Barça fait la Une des journaux. Selon Mundo Deportivo, le recrutement d’un milieu de terrain est la priorité du FC Barcelone et deux noms se dégagent. Il s’agit de Martín Zubimendi, de la Real Sociedad et de Joshua Kimmich. Deux opérations compliquées à réaliser, même si pour le quotidien catalan faire venir l’Allemand pourrait être moins difficile que de signer le joueur basque, dont la clause s’élève à 60 M€.

Enfin du côté de l’Angleterre c’est la large victoire de Manchester United (4-1) contre Chelsea qui fait réagir. Car avec ces trois points, les Red Devils montent à la troisième place devant Newcastle, mais surtout officialisent leur qualification pour la Ligue des Champions la saison prochaine. C’est justement ce que rapporte The Guardian ce vendredi, mais aussi l’ensemble des journaux anglais, à l’instar du Daily Express. Pour The Sun, c’était même « le meilleur scénario » possible pour United. De son côté, le Daily Star revient sur la blessure d’Antony. Sévèrement touché à la cheville, le Brésilien est sorti sur civière, en larmes, le tabloïd évoque ainsi « l’agonie d’Antony ».