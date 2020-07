La terrible stat' historique de la Juventus

Avec six points d’avance sur l’Atalanta à trois journées de la fin de la saison de Serie A, la Juventus est pratiquement assurée d’être sacrée championne d’Italie. Mais depuis la reprise, les Bianconeri affichent une incroyable fébrilité défensive. Pire, ils « adorent » partager les points ou perdre après avoir mené au score.

Ce fut le cas à Milan (2-4), contre Sassuolo (3-3) et ce soir sur le terrain de l’Udinese (1-2). Une fâcheuse tendance qui est devenue un record tristement historique. Opta nous apprend que cette saison la Juve a perdu 18 points en route alors qu’elle menait au score. Un record historique puisque cela n’était jamais arrivé ces neuf dernières années (depuis que la Vieille Dame règne sur la Serie A).

18 - La #Juventus ha perso 18 punti da situazione di vantaggio in questo campionato: record negativo per i bianconeri in Serie A nelle ultime nove stagioni. Distrazione.#UdineseJuventus pic.twitter.com/gz49Oh3HDk