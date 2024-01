Real Madrid : le lourd fardeau que doit porter Théo Zidane

C’est la fin d’une belle époque. Depuis plus d’une dizaine d’années déjà, les fans suivent de très près les aventures de la fratrie Zidane au sein du Real Madrid. Tout a commencé par Enzo, aujourd’hui âgé de 28 ans, et sans club après avoir vadrouillé un peu partout en Europe. S’il n’a pas forcément eu une carrière brillante, le milieu de terrain peut au moins se targuer d’avoir déjà joué en équipe première du Real Madrid et d’avoir marqué un but, le 30 novembre 2016, lors d’un match de Coupe du Roi contre la Cultural Leonesa.

La suite après cette publicité

Vient ensuite Luca, qui a lui aussi déjà joué avec les A du Real Madrid et qui évolue actuellement à Eibar, en deuxième division espagnole. Le gardien de 25 ans s’en sort plutôt bien et fait partie des meilleurs à son poste dans la ligue, et tout indique qu’il aura de nouvelles opportunités de rejouer en Liga à l’avenir, que ce soit avec son club actuel en cas de montée ou avec une autre écurie. Vient Théo, dont il sera question par la suite, puis Elyaz, défenseur capable de jouer dans l’axe et sur un côté. Il devrait quitter Madrid dans les jours à venir pour s’engager avec le Betis.

À lire

Kylian Mbappé a fait son temps au PSG pour Christophe Dugarry

Le dernier survivant

Quant à Théo, ça se passe plutôt bien pour lui. Le milieu de terrain de 21 ans est un joueur majeur du Real Madrid Castilla de Raul Gonzalez, et il a même déjà été appelé à plusieurs reprises par Carlo Ancelotti pour les matchs de l’équipe première. Un début d’ici la fin de saison est donc envisageable. International U20 avec les Bleus, il sera a priori le dernier survivant de la fratrie Zidane en terres madrilènes.

La suite après cette publicité

Particulièrement grand (1m96), il peut jouer un peu partout dans l’entrejeu, et est plus que doué balle au pied. Selon les observateurs, c’est le joueur qui ressemble le plus à son père dans la façon de jouer. De là à l’imaginer avoir la même carrière, c’est compliqué, forcément. Mais les médias espagnols sont convaincus qu’il a une carte à jouer à Madrid et qu’une opportunité se présentera tôt ou tard. D’ici là, il va devoir porter ce lourd fardeau d’être le dernier des Zidane au Real Madrid.