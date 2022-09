Le PSG lance l'opération retour d'Adrien Rabiot selon la presse italienne

La suite après cette publicité

La saison a plutôt bien commencé pour Adrien Rabiot. Si la Vieille Dame galère en Serie A et que Massimiliano Allegri est la cible de vives critiques de la part des supporters, le milieu de terrain français reste indispensable à ses yeux. Comme pour Didier Deschamps d'ailleurs, qui n'a pas hésité à le sélectionner avant de devoir se passer des services suite à sa récente blessure.

Mais en Italie, pas une semaine ne passe sans que son nom ne soit évoqué dans les rumeurs mercato. Il faut dire que son contrat se termine dans un an, et l'été dernier déjà, on parlait de lui un peu partout en Europe. En Angleterre notamment, où Manchester United semblait très intéressé par son profil et un transfert avait été proche d'être conclu. Le milieu de terrain a finalement dit non, préférant ne pas prendre le risque de changer d'air à trois mois du Mondial.

Des premiers contacts

Et voilà qu'en Italie, on dévoile une petite bombe. Calciomercato explique ainsi que la Juventus n'entend pas s'aligner sur les demandes du joueur pour le prolonger, à savoir 7,5 millions d'euros par saison. Actuellement, une prolongation est difficilement envisageable tant les demandes de chaque partie sont distantes. Mais surtout, le média italien dévoile que le PSG est récemment venu aux nouvelles.

Une première approche aurait eu lieu ces derniers jours selon la publication, qui se base sur des sources françaises. Par le passé, des rumeurs concernant un retour de Rabiot à Paris avaient déjà fuité dans la presse, mais cette fois, on dirait bien que c'est sérieux. Affaire à suivre...