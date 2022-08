Pourquoi Adrien Rabiot a refusé Manchester United

La suite après cette publicité

Pendant quelques jours, la presse anglaise a placardé Véronique Rabiot en Une. Le Royaume était choqué du comportement de la mère et agent d'Adrien Rabiot, ciblé par Manchester United, dont les demandes financières étaient jugées extravagantes. Depuis la fermeture de ce dossier qui n'aura finalement duré qu'une semaine, on n'avait pas encore entendu une autre version que celle-ci.

Voilà que la Gazzetta dello Sport s'en charge ce vendredi matin. Oui, Manchester United a bien fait une offre salariale à Adrien Rabiot après s'être mis d'accord avec la Juventus Turin autour d'un transfert estimé à 18 M€, mais non, le clan du milieu français n'a pas relancé avec des prétentions exagérées.

MU est venu trop tard

Le média italien explique que Rabiot avait prévenu les dirigeants de la Juventus qu'il était prêt à partir cet été. Il attendait donc des offres, a été annoncé dans quelques clubs à gauche à droite sans que rien ne vienne. Jusqu'à la manifestation de Manchester United au début du mois d'août. Un peu tard au goût de Rabiot, qui avait certes vu Paul Pogba revenir dans l'effectif turinois mais qui avait compris que la blessure de son compatriote lui laisserait finalement le champ libre en début de saison.

Avec un an de contrat restant, la perspective de partir libre l'été prochain, et la garantie d'avoir du temps de jeu, Adrien Rabiot n'a pas pris le risque de changer d'air à seulement trois mois de la Coupe du Monde. Car il sait qu'il joue suffisamment jusqu'en novembre, alors il fera partie de la liste de Didier Deschamps, qui compte bien sur lui. De plus, sa relation avec Massimiliano Allegri, le coach de la Juve, est bonne. Même si son non-départ l'oblige à se séparer d'un autre milieu de terrain pour réussir à faire venir Leandro Paredes...