Manchester United : la réaction hilarante d’Amad Diallo après la victoire

Manchester United a de quoi avoir le sourire. Victorieux de l’Olympique Lyonnais en quart de finale retour de la Ligue Europa, les Red Devils se sont retrouvés au bord du précipice avant de renverser la vapeur. Menés 2-4 en prolongation, les joueurs de Ruben Amorim sont parvenus à trouver les ressources mentales nécessaires pour finalement l’emporter 5-4, marquant trois buts dans les sept dernières minutes. Dans le vestiaire mancunien, l’heure était à la fête après ce succès spectaculaire.

Sur X, Amad Diallo, blessé et indisponible pour la rencontre, a adressé un message à deux de ses coéquipiers après le coup de sifflet final. L’Ivoirien a félicité Manuel Ugarte, auteur de l’ouverture du score, mais également regretté de ne pas avoir vu Garnacho marquer, lui qui était proche d’inscrire un but splendide après avoir laissé Mata au sol : « United ne mourra jamais. Félicitations à Manu (ndlr. Ugarte) pour ce but chanceux… F’ck Garna, cette occasion manquée fait vraiment mal, tu nous as brisé le cœur ! ». Il faudra encore hausser le niveau de jeu pour les Anglais, qui défieront l’Athletic Bilbao en demi-finales.