OM : la durée d’indisponibilité de Geoffrey Kondogbia est connue

Sorti sur blessure contre Metz vendredi, Geoffrey Kondogbia souffre d’une entorse du genou après une hyper extension, comme le précise un communiqué de l’Olympique de Marseille, relayé par RMC Sport. Le pire étant évité, étant donné que les ligaments n’ont pas été touchés, mais la nouvelle recrue phocéenne de 30 ans va devoir être éloignée des terrains.

Des examens complémentaires ont été effectués ce mardi matin et son retour sur les terrains est espéré dans six semaines, au maximum. Après un carton rouge reçu pour sa première sur la pelouse du Panathinaïkos, en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions (0-1), l’ancien milieu de terrain de Valence et de l’Atlético de Madrid connaît donc des débuts difficiles avec son nouveau club.