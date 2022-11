CdM 2022 : l'Arabie saoudite bloque la diffusion des matchs

Pas possible de suivre le Mondial au Qatar lorsqu'on habite en Arabie saoudite. En effet, le New York Times, repris par L'Équipe, a révélé que les autorités de régulation saoudiennes avaient bloqué l'accès à TOD TV, la plateforme lancée par BeIN SPORTS pour regarder les matches, et ce, une heure avant le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur, dimanche 20 novembre.

Sans avoir été au stade, il était donc compliqué pour les Saoudiens de voir l'exploit de leur pays contre l'Argentine. Les raisons de ce blocage restent sans réponse, pour le moment. BeIN veut régler tout cela au plus vite et a donc contacté la FIFA, les gouvernements américains et anglais ainsi que le ministère des Sports saoudien : «Pour des raisons qui échappent à notre contrôle, nous sommes confrontés à une interruption en Arabie saoudite, qui affecte actuellement TOD TV », s'est expliqué la chaîne dans un communiqué envoyé à ses partenaires et à ses abonnés, promettant « des informations complémentaires seront fournies dès qu’elles seront disponibles » dans les prochains jours.