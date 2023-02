Le fabuleux parcours de Brian Silva, de la JA de Drancy à l’AS Rome de José Mourinho

La suite après cette publicité

Il a fait la fierté de son club formateur cet été : le jeune défenseur central Brian Silva (19 ans) a signé son premier contrat professionnel avec un cador du football italien, l’AS Roma, entraînée depuis un an et demi par José Mourinho. Un début d’accomplissement pour le natif de Saint-Ouen qui, au départ, avait vu sa jeune carrière débuter à Montfermeil (U13 à U16), avant de rejoindre Villemomble en U17. Brian Silva s’est ensuite imposé en U18 et U19 du côté de la JA de Drancy, avec qui il a notamment disputé les barrages du Championnat National des moins de 19 ans. Pourtant, avant de rejoindre le club de la capitale grâce à ses performances dans le nord-est de Paris, Brian Silva avait déjà commencé sa vie professionnelle, mais en dehors du football.

Mais alors qu’il défendait le maillot drancéen chez les équipes de jeunes, le central imposant (1m93) gagnait ses premiers deniers en tant que préparateur de commandes dans les entrepôts du géant de la distribution, Amazon, mais ne perdait pas de vue son objectif premier : vivre du ballon rond. «Mon parcours de vie était destiné à passer par le football. Honnêtement, je ne savais ni par où commencer, ni comment faire pour arriver là où je suis actuellement. C’est lorsque je suis arrivé chez les U19 nationaux à Drancy que j’ai pu constater la chance qui s’offrait à moi. Je commence donc à réaliser ce rêve du bout des doigts», nous raconte d’ailleurs Brian Silva, évoluant maintenant sous la tunique giallorossa chez les moins de 19 ans.

Déjà convoqué par The Special One

Cette belle ascension ne surprend certainement pas son agent Gaye Camara (240 Sport) : «nous sommes très fiers de l’évolution de Brian. Il a toujours donné le maximum pour atteindre ses objectifs. Cette convocation est la récompense de ses efforts», a-t-il déclaré à propos de son poulain. Quelques mois depuis son arrivée chez les pensionnaires du Stadio Olimpico, Brian Silva a déjà eu l’opportunité de fouler les pelouses d’Italie lors de deux rencontres dans le cadre de la Primavera 1, championnat regroupant les meilleures équipes de jeunes transalpines. Sa maturité précoce, que ce soit dans la vie ou sur le rectangle vert, lui a permis d’avancer doucement mais sûrement dans sa jeune carrière professionnelle.

Et cet hiver, l’ancien Montfermeillois a déjà tapé dans l’œil de l’entraîneur de l’équipe première : un certain José Mourinho. «J’étais vraiment super excité, poursuit le joueur de 19 ans à notre site. Et c’est à ce moment-là que j’ai eu la possibilité d’avoir mon premier échange, avec un « salut ça va », juste avant mon premier entrainement avec l’équipe première. Et dans ces circonstances, il m’a ensuite parlé des fois où il a pu me voir en action. Un entraînement qui s’est vraiment bien passé, je me suis senti à l’aise et surtout je n’ai pas été intimidé, ni stressé d’être avec le groupe professionnel. Puis une séance de tirs au but, j’ai marqué mon but, il m’a complimenté, il m’a dit : "bravo, très bon tir !". Même si je suis défenseur, ça m’a fait super plaisir.»