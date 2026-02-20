Brest : le but de Ludovic Ajorque pour climatiser l’OM

En ouverture de la 23e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille, en crise de résultats ces dernières semaines, se déplaçait sur la pelouse du Stade Brestois, ce vendredi soir. Quatrième au coup d’envoi, le club phocéen se devait de l’emporter pour mettre la pression à l’OL. Oui mais voilà, pour la première d’Habib Beye, Marseille a vécu un début de match catastrophique.

Servi en retrait après un bon débordement de Magnetti, Ajorque prenait le meilleur face à Aguerd et trompait Rulli d’une tête précise (1-0, 10e). Surpris d’entrée de jeu, l’OM va désormais devoir réagir.