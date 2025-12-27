Robert Lewandowski lâche ses vérités sur sa situation au FC Barcelone !

L’avenir de Robert Lewandowski va se jouer dans les prochaines semaines. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant polonais peut activer une option de prolongation d’un an supplémentaire, si son club est, lui aussi, d’accord. Sur le principe, les Catalans ne seraient pas contre le conserver une saison de plus, malgré ses 37 printemps. Problème, ils ne sont plus capables d’assurer son énorme salaire de 26 M€ sur une année. De son côté, l’ancien joueur de Dortmund et du Bayern pourrait faire certaines concessions pour rester à un endroit où il se plait, lui et sa famille.

Il profite de la trêve hivernale pour s’exprimer sur son avenir lors d’une interview sur la chaîne YouTube du journaliste polonais Bogdan Rymanowski. « Je ne parle pas avec l’entraîneur de l’intérêt potentiel d’autres clubs, explique-t-il avant de prévenir. Il n’est pas question non plus de réduire mon salaire de moitié. La décision dépendra des souhaits du club et de ce que je jugerai le mieux. J’ai encore le temps de me décider. Je ne ressens aucune pression et je ne sais pas encore quelle voie emprunter. » Il est aussi en discussions avec d’autres clubs, saoudiens, ou encore Chicago Fire.

Lewandowski n’a pas encore pris sa décision

Le joueur se donne le temps avant de prendre une décision. Il pèse le pour et le contre, lui qui commence à devenir de plus en plus remplaçant au profit de Ferran Torres. Avec 8 buts et 2 passes décisives, il est tout de même le 3e meilleur buteur du Barça, derrière son concurrent au poste de numéro 9 (13 réalisations) et Lamine Yamal (9). Reste qu’il a aussi vécu des épisodes étonnants avec le Barça, comme cette fois où la direction lui a demandé de ne plus marquer en fin de saison 2022/2023 pour ne pas avoir à lui régler un bonus qu’elle aurait eu du mal à régler.

« Il y a des choses dont je ne veux pas parler. J’ai beaucoup de respect pour Barcelone et pour les personnes qui y travaillent. J’étais conscient de la situation du club. Il y avait beaucoup d’autres problèmes à régler pour le bien du club. Bref, c’était un bonus, et tout le monde sait qu’à cette époque, Barcelone surveillait chaque euro, et ce n’était pas une petite somme. Pour moi, cela n’a rien changé. Je n’ai aucun problème avec ça, mais ça m’a trotté dans la tête et je me suis demandé si je devais marquer ou non », retrace le Polonais avec un certain étonnement. De quoi faire pencher la balance ?