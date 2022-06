JT Foot Mercato : l'OM lance les grandes manœuvres

La suite après cette publicité

Marseille dynamite le marché !

Après avoir reçu le feu vert de la DNCG, Marseille s'est lancé à fond dans son mercato. Et l'un des premiers interlocuteurs pour Pablo Longoria n'est autre que l'AS Roma. D'abord pour essayer de faire venir Justin Kluivert, qui est l'une des priorités de Jorge Sampaoli cet été. Mais les Phocéens s'intéressent aussi du milieu du club de la Louve, Gonzalo Villar. En défense, l'OM aurait trouvé un accord avec Riechedly Bazoer. En revanche, ce sera compliqué de boucler la signature définitive de William Saliba, même si d'après nos informations, les Olympiens sont prêts à faire un effort financier pour convaincre Arsenal de le laisser partir. D'ailleurs, un deuxième joueur des Gunners est pisté par l'OM, c'est Nuno Tavares. Et toujours selon nos informations, Marseille a même fait une offre pour un prêt avec option d'achat du latéral. Le club français est également passé à l'action pour Luis Muriel. Mais le chèque de 10 M€ a été jugé insuffisant par l'Atalanta qui réclame au moins 15 M€ en échange de son attaquant.

La Juventus perd patience !

La Juve galère toujours pour boucler l'opération Di Maria. À tel point qu'on commence à perdre patience du côté de Turin. Ça fait des semaines que ça dure et les Bianconeri n'en peuvent plus. Leur dernière proposition semblait correspondre aux attentes de l'Argentin, avec un salaire de 7 M€ et un contrat d'un an avec une année supplémentaire en option. Pourtant, il n'a toujours pas donné son accord. En réalité, il attendrait toujours un signe du Barça. Forcément, ça passe mal pour la Juventus et d'après La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du club seraient prêts à jeter l'éponge sur ce dossier et à se pencher sur d'autres pistes.

Les officiels du jour

Le RC Lens a enregistré une nouvelle recrue. Il s'agit de Salis Abdul Samed, le milieu défensif ghanéen du Clermont Foot 63. Il s'est donc engagé avec le Racing pour les cinq prochaines saisons. Joe Allen, 32 ans, quitte Stoke City après six passés au club. Il a indiqué qu'il souhaitait poursuivre d'autres opportunités. Et puis, Jimmy Giraudon quitte lui le club de Troyes après avoir passé six ans là-bas. Le défenseur central de 30 ans a signé avec l'AS Saint-Étienne.