Chelsea : Saudi Media Group soumet une offre de rachat

L'étau se resserre autour de Roman Abramovich. Le propriétaire de Chelsea, sanctionné par le gouvernement britannique et désormais par l'Union européenne, mais aussi disqualifié de ses fonctions par la Premier League, a mis les Blues en vente pour un montant estimé à près de 3,6 milliards d'euros. Plusieurs candidats se sont déjà positionnés sur ce dossier ces derniers jours, à l'instar de la star du MMA Conor McGregor, Vivek Ranadivé, ou encore de Todd Boehly. Nos confrères CBS Sports nous apprennent ce lundi que Saudi Media Group a soumis une offre de 2,7 milliards de livres sterling (soit 3,2 milliards d'euros) pour racheter le club londonien.

La suite après cette publicité

Le consortium privé est mené par Mohamed Alkhereiji, un fan de Chelsea n'ayant, a priori, pas de lien direct avec le gouvernement, contrairement aux nouveaux patrons de Newcastle. En revanche, Mohammed bin Khalid Al Saud, président de Saudi Telecom Company, une entreprise co-détenue par l'État et donc le PIF (Newcastle), aiderait son compatriote saoudien à trouver des financements et des partenaires pour cette opération. Reste à savoir qui remportera le gros lot, alors que les intéressés ont jusqu'à ce mardi (15 mars) pour se manifester auprès de Raine Groupe.

I can confirm Saudi Media Group have made a £2.7bn ($3.5bn) offer to buy Chelsea. Mohamed Alkhereiji is a Chelsea fan and leading a private consortium. No direct government links.