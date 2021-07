MU : visite médicale aujourd'hui pour Jadon Sancho

Après le transfert officialisé à Manchester United, l'ailier des Three Lions Jadon Sancho devrait passer sa visite médicale aujourd'hui d'après le Daily Mail. Son départ du Borussia Dortmund devrait coûter pas moins de 73 millions de livres sterling (soit 85,4M€) aux Red Devils, qui ont dû attendre la fin du parcours de l'Angleterre à l'Euro 2020 pour finaliser la transaction. Il s'agira du troisième plus gros transfert de l'histoire du club mancunien après Paul Pogba (105M€) et Harry Maguire (87M€).

Après une entame de saison compliquée, le joueur de 21 ans réalise un exercice tonitruant, inscrivant 16 buts et délivrant 20 passes décisives toutes compétitions confondues. De belles performances en club, ce qui est moins le cas en sélection : seulement 97 minutes jouées en 3 matches et un tir au but raté en finale de l'Euro 2020 face à l'Italie. Un été à oublier pour le prodige anglais...