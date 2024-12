OM : Dimitri Payet milite aussi pour voir arriver Paul Pogba

Paul Pogba à l’Olympique de Marseille ? C’est la folle rumeur qui enflamme la toile depuis plusieurs semaines maintenant. L’international français, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la Juventus, pourra s’entraîner avec un nouveau club à partir du 1er janvier, avant de revenir sur les terrains en mars 2025. Les supporters phocéens espèrent ainsi voir La Pioche arriver en terre marseillaise. Interrogé avant Marseille-Lille, Dimitri Payet a confié qu’il souhaitait également voir son ancien coéquipier en sélection dans son ancien club.

«Je pense que comme pour tous les supporters marseillais, bien sûr que Paul Pogba, ça fait rêver. Après, si c’est vrai ou non, je ne peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, je pense que pour l’avoir aussi côtoyé en sélection et côtoyé aussi d’autres joueurs marseillais, il sait que s’il vient, il sait où il met les pieds. Et ça ne peut être que bénéfique pour lui (de rejoindre) un club comme Marseille», a indiqué Payet à BeIN Sports.