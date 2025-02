PSG : la sortie élogieuse de Kylian Mbappé sur Ousmane Dembélé

Depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé est allé vivre sa grande histoire avec le Real Madrid. Et après des débuts compliqués, le Bondynois s’est totalement ressaisi et est redevenu l’un des meilleurs joueurs depuis quelques semaines. Suivi en France, le capitaine de l’équipe de France ne manque pas de suivre l’actualité de son ancien club et n’a pas manqué la grande forme d’Ousmane Dembélé dernièrement. Auteur de 13 buts lors de ses 7 derniers matches, "Dembouz" est dans la forme de sa vie. Une situation qui rend forcément Kylian Mbappé heureux. Interrogé par L’Equipe, l’attaquant du Real Madrid a demandé à son ancien coéquipier en club de ne pas se fixer de limites :

«Non, je ne suis pas surpris. Je suis son premier supporter. Depuis qu’on a 14 ans, je connais ses qualités. Je pense aussi qu’il a eu un déclic mental qui fait qu’il est plus relâché devant le but. C’est un top joueur ! Sa marge de progression dépend aussi de ce que son coach attend de lui à ce poste. Je trouve qu’il se débrouille très bien et il est le joueur offensif majeur du PSG. Vu la forme qu’il a en ce moment, il ne faut pas qu’il se donne de limites, il faut qu’il continue comme ça et il finira l’année avec beaucoup de montres (rires).»