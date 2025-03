OL : l’adjoint de Paulo Fonseca revient sur le match particulier contre Nice

Suspendu 9 mois pour son tête-contre-tête avec Benoît Millot, Paulo Fonseca a assisté à la belle victoire de son équipe contre l’OGC Nice depuis la tribune presse (0-2), lors de cette 25e journée de Ligue 1. Pour cette grande première sans l’entraîneur portugais, c’est son adjoint Jorge Maciel qui officiait comme coach principal. Après la rencontre gagnée par ses joueurs, il est revenu aux micros de DAZN sur ce succès qui relance la course à l’Europe, sur la préparation avec un Fonseca en retrait mais aussi le positionnement d’Almada :

«Relance l’OL à la course à l’Europe ? C’est vrai, c’est un objectif qu’on a et qu’on assume. C’est sur le terrain qu’on doit monter qu’on est capable, je crois que c’est la première fois qu’on bat une équipe du TOP 5, même si on avait battu Nice qui n’était pas encore dans le TOP 5, c’est leur première défaite à domicile. Le groupe est incroyable donc on peut être fier de cette semaine à trois matchs. Les prises de décision ? J’ai parlé avec Paulo à Lille, on est en communication avec les analystes… Je suis sur le terrain, mais on sent qu’on n’est pas seul, on a un staff qui travaille pour performer. Almada à gauche ? C’est un point très important, mais c’est facile à changer quand les joueurs ont le bon état d’esprit, les rentrées sont toujours importantes en ce moment»