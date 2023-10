OM : un Vitinha heureux après la victoire face à l’AEK Athènes

Présent au micro de Canal + après la belle victoire des siens face à l’AEK Athènes (3-1), l’attaquant portugais de l’Olympique de Marseille Vitinha, titulaire à la place de Pierre-Emerick Aubameyang ce jeudi soir et auteur d’un but - en plus d’un penalty obtenu, provoquant le rouge du gardien adverse, s’est dit heureux du travail déployé par ses coéquipiers pour satisfaire les supporters de l’Orange Vélodrome.

«On a fait un gros match, on a bien joué. L’équipe continue ensemble à travailler ensemble. Quand tu travailles bien, tu finis par gagner, c’est comme ça. C’est comme ça qu’on va continuer à jouer. On jouera ensemble, en étant fort. C’est difficile quand on change d’entraîneur. C’est comme ça qu’on va progresser, en travaillant. Moi, je dis que si je travaille pour jouer, quand je jouerai je serais mieux. Être titulaire ou pas, c’est le foot. Ce n’est pas toujours facile. On va continuer mais je suis heureux.»