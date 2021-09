LFP : la Commission de Discipline sonne l'alerte

La Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel a dévoilé les premières sanctions suite aux débordements lors du derby entre Lens et Lille samedi (1-0, 6e journée de Ligue 1). «À la hauteur de la gravité de ces débordements et incidents, il faut à la fois prendre les premières mesures rapidement, et le temps de ces deux semaines d'instruction. Surtout pour évaluer de manière complète les responsabilités de chacun. Nous sommes une instance disciplinaire, qui doit faire la lumière pour juger de la façon la plus juste», a ainsi expliqué le président de l'instance Sébastien Deneux au micro de RMC Sport.

Ce dernier a ensuite tiré la sonnette d'alarme après un début de saison particulièrement agité dans les tribunes de France. «Comme tous, nous constatons une séquence très préoccupante. Quatre incidents depuis la reprise en Ligue 1 impliquant des groupes de supporters alors que nous sommes à la sixième journée, c’est évidemment beaucoup trop», a-t-il alerté. À bon entendeur...