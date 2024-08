FC Augsbourg - OM : les compositions officielles

Dernier match amical pour l’OM avant de retrouver la Ligue 1 le 17 août prochain. Pour terminer sa préparation l’OM se déplace en Allemagne pour affronter Augsbourg (suivez la rencontre en direct sur FM). Avec une patte De Zerbi qui commence de plus en plus à se faire avoir au fur et à mesure de cette pré-saison, l’OM doit bien terminer pour attaquer au mieux cette saison 2024-2025. Augsburg attaque aussi sa saison de Bundesliga la semaine prochaine après avoir terminé 11ème la saison dernière.

Côté composition, l’OM jouera en 4-2-3-1 mais sans la recrue Koné qui s’est blessé à la cheville pendant la semaine d’entraînement. Balerdi avec Brassier, Murillo et Merlin derrière. Højbjerg associé à Kondogbia au milieu puis Harit un cran au-dessus en soutien de Moumbagna.

Les compositions d’équipes :

OM : Ngapandouetnbu - Murillo, Balerdi, Brassier, Merlin - Højbjerg, Kondogbia - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Moumbagna.