MU a enfin trouvé un point de chute à Donny van de Beek

Décidément, c’est un feuilleton qui pourrait enfin se terminer de l’autre côté de la Manche. Arrivé à Manchester United contre 39 millions d’euros à l’été 2020, le milieu de terrain néerlandais n’a jamais réussi à s’imposer chez les Red Devils, et ce malgré du temps de jeu sous la houlette d’Ole Gunnar Solskjaer (42 matches, 2 buts et 2 passes décisives) avant de quasiment disparaître des radars avec les intérimaires Ralf Rangnick et Michael Carrick (8 matches sous leurs deux mandats, sans être décisif). Avec l’arrivée de son ancien coach Erik ten Hag, qu’il a connu durant trois saisons à l’Ajax Amsterdam entre 2017 et 2020, on croyait à un regain de forme de la part de l’international Oranje (19 sélections, 3 buts). Mais que nenni.

Plusieurs portes de sortie ont été proposées pour le déloger d’Old Trafford dans le dégraissage attendu à Manchester. Sous contrat jusqu’en 2025, le natif de Nijkerkerveen a vu le FC Lorient, Galatasaray ou encore la Real Sociedad se renseigner pour s’attacher ses services, sans succès. Finalement, c’est l’Allemagne qui pourrait accueillir le joueur de 26 ans : en effet, BILD annonce que l’Eintracht Francfort devrait le signer sous la forme d’un prêt avec une option d’achat - non obligatoire - de 15 millions d’euros. Le club outre-Rhin tente néanmoins de baisser l’indemnité, et ne prendrait en charge que 40% de son salaire, estimé à 7 M€ par an. En cas d’arrivée cet hiver, les vainqueurs de la Ligue Europa 2022 souhaiteraient l’avoir à disposition dès le 2 janvier, afin de pallier le départ d’Ellyes Skhiri en Côte d’Ivoire pour la CAN 2023 avec la Tunisie et la longue absence de Sebastian Rode.