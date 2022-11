JT Foot Mercato : le PSG et le Real Madrid en guerre pour trois pépites

La suite après cette publicité

La guerre fait rage entre le PSG et le Real Madrid

Entre le Real Madrid et le PSG, les relations se sont clairement refroidies depuis le feuilleton Kylian Mbappé. Et bien ce n'est pas près de s'arranger puisque le club parisien pourrait déjouer les plans mercato de la Maison Blanche. D'après les dernières informations du média espagnol OkDiario, le PSG est tombé sous le charme de Jude Bellingham, le crack du Borussia Dortmund. Le club allemand s'est résigné à l'idée de perdre sa pépite l'été prochain, mais pas à n'importe quel prix. D'après la presse allemande, le BvB a placé la barre très haute et réclame 150M€. Un montant sur lequel le club parisien est prêt à s'aligner d'après le média espagnol.

Le Real ne va pas faire de folie

Si la Casa Blanca veut lancer son nouveau cycle avec les talents de demain, la formation entraînée par Carlo Ancelotti n'est pas prête à tout. Comme l'indique Marca, la position du Real Madrid est très claire : il n'y aura pas de folies, et les Merengues ne veulent pas participer à une montée aux enchères colossale qui déboucherait en opération XXL. C'est le cas par exemple dans le dossier Endrick, aussi suivi par le PSG. Il semble hors de question pour l'écurie de Florentino Pérez de payer les 60M€ réclamés par Palmeiras, correspondant à la clause libératoire du joueur. Un raisonnement qui s'applique aussi à Jude Bellingham. La voie semble donc libre pour le PSG aux moyens illimités.

Xavi rend hommage à Piqué

Pour son dernier match au Camp Nou en tant que joueur professionnel du FC Barcelone, Gerard Piqué a eu le droit à une belle ovation au moment de sa sortie du terrain. Après la rencontre, le défenseur espagnol s'est adressé au public du Camp Nou et n'a pu retenir ses larmes. L'intéressé a justifié son choix de dire stop en expliquant qu'il ne s'agissait pas d'un adieu. «Je suis convaincu que dans le futur je serai de nouveau ici. Je suis né et je mourrai ici», a-t-il lâché. En conférence de presse d'après-match, son coach Xavi est revenu sur ce moment particulier, lui qui est également passé par-là. «Ces soirées magiques sont des moments incroyables dans la vie d'un footballeur, ils font leurs adieux à ce sport en tant que légende d'un club historique. Et il a gagné cet amour que les fans lui ont donné. Je suis heureux pour lui, il a bien joué ce soir et je suis très content pour l'équipe.»