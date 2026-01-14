Menu Rechercher
Serie A : Pio Esposito libère l’Inter

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Francesco Pio Esposito @Maxppp
Inter Milan 1-0 Lecce

L’Inter Milan avait une belle occasion de mettre Naples à 6 points ce mercredi soir avec la réception de Lecce, pour le compte de la 16e journée de Serie A. Car Naples n’a pas réussi, un peu plus tôt, à se défaire de Parme, concédant un triste 0-0, son troisième match nul consécutif. Mais l’Inter aussi a peiné, au cours d’une première période ratée, où les éléments offensifs ont plus cherché le penalty que le but adverse.

Classement général Serie A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Inter Milan Inter Milan 46 20 +26 15 1 4 43 17
2 Logo Milan Milan 40 19 +15 11 7 1 30 15
3 Logo Naples Naples 40 20 +13 12 4 4 30 17
4 Logo Juventus Juventus 39 20 +16 11 6 3 32 16
5 Logo Rome Rome 39 20 +12 13 0 7 24 12
Un peu plus entreprenants en deuxième, les hommes de Chivu butaient toujours sur la défense de Lecce. L’entraîneur roumain lançait successivement Esposito, Luis Henrique et Lautaro Martinez pour faire la différence. Et c’est finalement le jeune Italien Pio Esposito qui sauvait l’Inter d’un match nul décevant, en venant fusiller Falcone (1-0, 78e). Le principal était fait pour l’Inter, qui prend donc le large sur Naples, 3e, en attendant que l’AC Milan joue également ce match en retard.

