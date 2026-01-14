Serie A : Pio Esposito libère l’Inter
L’Inter Milan avait une belle occasion de mettre Naples à 6 points ce mercredi soir avec la réception de Lecce, pour le compte de la 16e journée de Serie A. Car Naples n’a pas réussi, un peu plus tôt, à se défaire de Parme, concédant un triste 0-0, son troisième match nul consécutif. Mais l’Inter aussi a peiné, au cours d’une première période ratée, où les éléments offensifs ont plus cherché le penalty que le but adverse.
Classement général Serie A
Un peu plus entreprenants en deuxième, les hommes de Chivu butaient toujours sur la défense de Lecce. L’entraîneur roumain lançait successivement Esposito, Luis Henrique et Lautaro Martinez pour faire la différence. Et c’est finalement le jeune Italien Pio Esposito qui sauvait l’Inter d’un match nul décevant, en venant fusiller Falcone (1-0, 78e). Le principal était fait pour l’Inter, qui prend donc le large sur Naples, 3e, en attendant que l’AC Milan joue également ce match en retard.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Coupe de France : tirage difficile pour l’OM en cas de qualification, l’OL et Lens s’en sortent bien
Explorer