OM : Chancel Mbemba fait encore des siennes

Entre Chancel Mbemba et l’OM, la rupture est totale. Devenu persona non grata au sein du club phocéen après son altercation avec Ali Zarrak au milieu de l’intersaison, le Congolais a encore fait parler de lui cette semaine. Selon L’Équipe, le défenseur était invité à prendre part à plusieurs examens médicaux, dont une IRM, l’ancien joueur du FC Porto n’est finalement pas venu.

En désaccord avec le staff médical depuis plusieurs mois, notamment à cause d’une blessure au genou qu’il traine depuis mars, Mbemba ne répond plus de rien. Les médecins olympiens avaient préconisé une intervention chirurgicale (arthroscopie), mais le joueur de 31 ans a décliné cette proposition et a continué de s’entraîner comme si de rien n’était. Commencée sous les meilleurs auspices, la fin de l’histoire d’amour entre Chancel Mbemba et l’Olympique de Marseille vire au désastre absolu.

