Pourquoi le PSG peut y croire pour Sergio Ramos

Sergio Ramos et le PSG. C'est la dernière rumeur qui affole les médias, en France, mais aussi chez nos voisins transpyrénéens. Forcément, derrière ces informations venant principalement de médias espagnols proches du Real Madrid, peuvent se cacher aussi l'habituel jeu des négociations entre les deux parties. Faire fuiter quelques éléments pour que l'opinion publique prenne position, dans un sens ou dans l'autre, tout en mettant la pression sur le clan "rival". On le sait, Florentino Pérez apprécie ces méthodes, tout comme René Ramos, frère et agent du charismatique défenseur ibérique, est très habile lorsqu'il faut tirer des ficelles dans le monde des médias. Un jeu de bluff et de manipulation qui peut cependant bel et bien se conclure par une séparation.

Mais si le Real Madrid et l'Andalou semblent indissociables à première vue, on a déjà frôlé le divorce à plusieurs reprises, et l'idée de le voir filer vers la Ville Lumière n'est pas si saugrenue que ça. En 2015, déjà, le joueur formé à Séville avait été proche de rejoindre Manchester United, et, depuis, il a à de nombreuses reprises avoué qu'un départ avait clairement été sur la table. « Il y a eu une offre de Manchester United, sur papier. J'ai pensé à changer d'airs, mais ma priorité a finalement été le Real Madrid », confiait-il plus tard. Rebelote en 2019, avec une offre XXL arrivée de Chine, qui mènera Pérez à afficher son joueur dans une interview accordée à la radio Onda Cero : « Sergio est venu me voir, me disant qu'il avait une offre énorme de Chine, mais qu'ils ne pouvaient pas payer de transfert. J'ai dit que ce n'était pas possible ».

Pérez et Ramos, une relation avec des hauts et des bas

Une sortie médiatique tout sauf anodine, et sûrement bien sentie par le principal dirigeant madrilène, dont les prises de parole sont toujours calculées. Il faut comprendre que Florentino Pérez et Sergio Ramos sont les deux têtes visibles et les deux figures les plus médiatiques du Real Madrid aujourd'hui. Surtout depuis le départ de Cristiano Ronaldo. On ne peut pas parler de guerre de pouvoir entre les deux hommes, mais il y a forcément de nombreux points de désaccord, avec un Florentino Pérez dans son rôle de chef d'entreprise et Sergio Ramos comme porte-parole ou syndicaliste du vestiaire merengue. Longtemps, la relation entre les deux a d'ailleurs été glaciale. Ils se sont rabibochés récemment, et l'homme d'affaires espagnol était notamment monté au créneau pour défendre son joueur lors d'une assemblée avec les socios, quand ses derniers avaient critiqué le capitaine pour le tournage de son documentaire alors que le Real Madrid s'inclinait et était éliminé par l'Ajax en Ligue des Champions 2018/2019.

Dans ces nouvelles négociations pour une prolongation, les deux hommes discutent directement, sans passer par des intermédiaires. Président et joueur sont sur la même longueur d'onde, puisque tous deux souhaitent que l'histoire d'amour entre le recordman de sélections avec l'Espagne et le club le plus capé de la Ligue des Champions se prolonge. La durée du contrat proposé par l'état-major madrilène serait d'un an, avec une année en option en fonction des rencontres jouées par le principal concerné. Deux ans, en somme, puisque tout porte à croire que le numéro 4 sera toujours indiscutable la saison prochaine. C'est, comme souvent, sur le plan financier que le bât blesse. Le Real Madrid, avec un manque à gagner de presque 200 millions d'euros sur la saison en cours, n'a ni l'intention ni la possibilité de reconduire ou même de revoir à la hausse le salaire du joueur, qui tourne aux alentours des 12/13 millions d'euros net. Le jeu des négociations ne fait que commencer, et si le Paris Saint-Germain propose un joli contrat au joueur de 34 ans, l'Ibère pourrait bien dire oui à un dernier gros contrat en Europe...

Un nouveau cycle va s'ouvrir à Madrid

Au-delà des considérations financières, le projet parisien pourrait être séduisant pour des raisons évidentes, puisqu'aujourd'hui, PSG et Real Madrid semblent lutter à armes égales dans la course aux titres européens. Il y retrouverait notamment Keylor Navas, un de ses meilleurs amis avec qui il avait l'habitude de partir en vacances. Dans le même temps, les Merengues s'apprêtent à entamer un nouveau cycle dès l'été prochain, avec des jeunes joueurs qui devront prendre les commandes, comme Martin Odegaard ou Takefusa Kubo et d'autres éléments, souvent âgés, comme Luka Modric ou Marcelo, qui devraient faire leurs valises. Sans parler des potentielles recrues, le mercato 2021 s'annonçant bouillant du côté de Concha Espina. Un été qui marquera donc la fin de la vieille garde madrilène qui a tant brillé en Europe ces dernières saisons. Même si Sergio Ramos ne fait pas partie de ces cadres vieillissants en fin de route ou de ces joueurs dont Zinedine Zidane ne parvient plus à exploiter le talent (comme Isco par exemple), un départ pour fermer cette page glorieuse pourrait avoir du sens, tant pour lui que pour le club. Ramos est encore (très) loin du Parc des Princes, mais l'hypothèse de le voir revêtir la tunique rouge et bleue n'est pas si farfelue que ça...