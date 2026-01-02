La sanction de la Juventus a été réduite

La Juventus a annoncé une évolution dans le dossier des sanctions infligées par la Consob (Commission nationale pour les Sociétés et la Bourse). Dans un communiqué officiel, le club turinois précise que l’Autorité italienne des marchés financiers a conclu la procédure engagée contre la société, certains anciens dirigeants et un manager encore en fonction. La Consob a décidé d’infliger à la Juventus une amende administrative de 190 000 euros, revue à la baisse par rapport aux 200 000 euros initialement proposés. Les ex-dirigeants écopent quant à eux de sanctions financières pour un montant total de 310 000 euros, une réduction significative par rapport aux 840 000 euros initialement envisagés, auxquelles s’ajoutent des sanctions accessoires également allégées.

La suite après cette publicité

Le club rappelle toutefois qu’il demeure responsable solidairement avec ses anciens dirigeants du paiement des amendes prononcées. Aucun manquement n’a en revanche été retenu à l’encontre du manager actuellement en poste. La Juventus souligne enfin que cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour d’appel compétente dans un délai de 30 jours. La direction bianconera indique qu’elle analysera en détail la sanction avant de décider si elle engagera ou non une procédure d’appel.