Chelsea, Strasbourg : BlueCo en passe de finaliser le rachat d’un nouveau club historique

Et si, en plus de Chelsea et Strasbourg, le consortium BlueCo venait à racheter un troisième grand club de football ? L’arrivée récente de Kendry Páez à River Plate, en provenance de Chelsea, après un passage écourté à Strasbourg, apparaît comme une première illustration concrète de cette collaboration en cours de finalisation. Car d’après TyC Sports, l’équipe la plus titrée d’Argentine est en passe de conclure un accord avec Chelsea autour du prêt et du développement de jeunes joueurs.

La suite après cette publicité

Ce partenariat stratégique viserait à faciliter les échanges de talents entre les deux clubs, avec des bénéfices à la fois sportifs et économiques. Comme le fait déjà Chelsea avec Strasbourg. Selon plusieurs sources, les discussions seraient déjà bien avancées et portent sur un projet à long terme. L’objectif serait notamment de simplifier les transferts des jeunes espoirs de River vers l’Europe, en priorité vers Chelsea ou directement vers Strasbourg. Cette passerelle permettrait aux talents sud-américains d’accélérer leur progression dans un environnement européen structuré.

La suite après cette publicité

Des pépites de River Plate vers Strasbourg, puis Chelsea ?

Dans l’autre sens, le club londonien pourrait envoyer en Argentine des joueurs en manque de temps de jeu, à l’image de Kendry Páez. River Plate offrirait alors un cadre compétitif exigeant, notamment avec la perspective de disputer des compétitions continentales comme la Copa Libertadores, un facteur clé dans le développement de jeunes joueurs. Toutefois, l’arrivée de profils non sud-américains en Argentine reste peu probable à ce stade, mais Chelsea a déjà traité plusieurs fois avec les Millonarios.

Pour rappel, Enzo Fernández, formé à River Plate, est aujourd’hui un joueur clé et capitaine à Chelsea, tandis que Kendry Páez commence à se faire une place à Buenos Aires sous les ordres d’Eduardo Coudet. Strasbourg possède également Joaquin Panichelli, passé par la formation de River. Avant eux, des figures comme Hernán Crespo, Radamel Falcao ou Gonzalo Higuaín ont porté les couleurs de River et Chelsea. D’autres clubs européens ont déjà entretenu des relations avec des clubs américains, comme City Football Group (Manchester City) avec Bahia au Brésil ou le consortium Red Bull avec Bragantino.