OM : Dario Benedetto pire que Kostas Mitroglou ?

Depuis plusieurs jours maintenant, on sait que l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un buteur pour cet hiver. Après une saison correcte l’année dernière (11 buts en Ligue 1), Dario Benedetto est en grande difficulté dans cet exercice. L’ancien attaquant de Boca Juniors n’a inscrit que 3 petits pions, et ce, uniquement entre la 12ème et la 14ème journée de championnat. Le buteur est fantomatique dans le jeu et enchaîne les rencontres avec des ratés devant le but à gogo, qui rappellent un certain Kostas Mitroglou.

L’attaquant grec, qui appartient toujours à l’OM, n’est plus apparu sous les couleurs phocéennes depuis le 25 janvier 2019 face au LOSC (défaite 2-1), qui est également le premier match de Mario Balotelli avec les Olympiens. Si l’attaquant a souvent été moqué, notamment à cause de son statut de « Grand Attaquant » annoncé, il n’en reste pas moins plus performant que Pipa Benedetto statistiquement. En effet, comme l’explique La Provence dans son édition d’aujourd’hui, quand l’ancien attaquant de Benfica jouait encore avec le maillot marseillais, il avait un ratio d’un but toutes les 120 minutes, alors que l’international argentin n’est décisif devant les cages qu’une fois toutes les 229 minutes. Une statistique effrayante, qui ne donne pas de remords à André Villas-Boas puisqu'il a décidé en début de saison de totalement écarter Kostas Mitroglou de l’effectif.