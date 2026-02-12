Menu Rechercher
Ligue 1

Senny Mayulu rejoint l’infirmerie du PSG

Par Maxime Barbaud
1 min.
Senny Mayulu a marqué les esprits avec le PSG @Maxppp
Le PSG se rend à Rennes ce vendredi en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 (coup d’envoi à 19h) avec pour objectif de confirmer sa première place au classement. Le champion en titre n’a que deux points d’avance sur le RC Lens. Avant la rencontre de demain, le club de la capitale a donné des nouvelles de ses blessés.

Fabian Ruiz est toujours en soins, lui qui est absent depuis la mi-janvier déjà. Quentin Djantou a quant à lui été opéré suite à son problème à l’ischio-jambier droit. Enfin, Senny Mayulu rejoint cette infirmerie après avoir ressenti «une petite gêne au mollet gauche». Il est d’ores et déjà absent pour le déplacement en Bretagne.

