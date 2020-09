Les détails financiers du retour annoncé de Gareth Bale à Tottenham

La suite après cette publicité

Cette fois, il n’y a plus de place au doute. En froid avec Zinedine Zidane mais décidé à ne pas s’asseoir sur son juteux contrat merengue (15 M€ par saison), Gareth Bale (31 ans) a souvent préféré rester assis sur le banc ou en tribune plutôt que de rejoindre un courtisan capable de lui offrir un meilleur temps de jeu, mais un salaire plus bas. Aujourd’hui, les choses ont changé et le Gallois veut redevenir un titulaire à part entière.

Ces derniers jours, la nouvelle a donc fait beaucoup parler en Espagne : Bale est prêt à plier bagage et si possible sous la forme d’un prêt. Un changement d’avis très rapidement accepté par la Casa Blanca. Désireux d’alléger leur masse salariale, les dirigeants madrilènes y ont vu une opportunité pour se défaire d’une partie des émoluments XXL du britannique. À peine cette annonce faite, Manchester United et Tottenham se sont empressés de contacter le clan Bale.

Un prêt payant ?

Et c’est finalement les Spurs qui vont rafler la mise. Hier, l’agent du joueur, Jonathan Barnett, ne faisait d’ailleurs plus de mystère à ce sujet. « Il reste encore du chemin à parcourir sur certains points, mais Gareth n'a jamais été aussi proche de quitter le Real Madrid durant ces sept dernières années. L’opération est compliquée, mais il y a des raisons de croire qu'un accord sera trouvé et que les choses pourraient évoluer très rapidement si les discussions continuent de bien se passer. »

Après sept ans passés en Espagne, Gareth Bale a donc eu envie de revenir dans son ancien club. Et ce matin, les médias anglais confirment tous que l’opération est quasiment bouclée. Le Daily Mail affirme que Bale « est de retour » et que l’officialisation du deal est imminente. Le tabloïd confirme également que Spurs et Merengues se partageront à parts égales le salaire annuel du joueur. Enfin, même son de cloche du coté de Skysports, même si le média ajoute que Tottenham paierait environ 22 M€ dans cette opération. Sachant que la moitié du salaire de Bale est de 7,5 M€, cela voudrait dire que le prêt coûterait 14,5 M€ aux Londoniens. À confirmer.