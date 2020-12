Serie A, Milan : Theo Hernandez élu joueur du mois de décembre

Depuis son départ du Real Madrid en juillet 2019, Theo Hernandez n’en finit plus d’impressionner du côté de Milan. En terminant l’année avec pas moins de 7 buts et 5 passes décisives en 36 apparitions au cours du dernier exercice italien (2019-2020), le petit frère de Lucas Hernandez a rapidement mis tout le monde d’accord, notamment la presse italienne qui en est fan. Et cette saison, le latéral polyvalent fait à nouveau parler de lui. Pendant qu’Ibrahimovic continue de soigner une blessure, celui qui aspire à une convocation avec les Bleus a pris les choses en main en ce mois de décembre.

En effet, le natif de Marseille a inscrit pas moins de trois buts et délivré une passe décisive en seulement trois matches. Des buts ô combien importants qui ont permis à l’AC Milan de conclure cette année 2020 en tête du classement de Serie A. Mais ce n’est pas tout. Ce jeudi, Theo Hernandez s’est vu être récompensé de sa bonne passe par l’Association des Footballeurs en Italie puisqu’il vient d’être élu joueur du mois de décembre par l’ensemble des joueurs de Serie A, B, et C, inscrits dans cette association.