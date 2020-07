Liga : le promu Cadiz annonce Alvaro Negredo !

Évoluant actuellement à Al-Nasr, à Dubai, où son contrat se termine à la fin de la saison, Alvaro Negredo va faire son retour en Espagne. Le joueur de 34 ans a été annoncé à Cadiz, fraîchement promu en Liga. Un renfort de poids annoncé directement par Manuel Vizcaino, le président du club. En effet, l’expérimenté attaquant pourra apporter toute sa taille dans la mission maintien annoncée du club andalous.

Un beau recrutement pour le promu et un beau rebond pour celui dont la carrière semblait commencer à se perdre. Auteur de 41 buts en carrière en club et surtout champion du monde 2010 avec la Roja, Negredo se laisse un nouveau défi : celui de revenir en Espagne, là où il a eu ses plus belles années à Séville et à Valence, avant de partir à Manchester City.