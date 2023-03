Al Nassr : la grosse colère de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Hier, Al Nassr affrontait Al Ittihad en Saudi Pro League. Une rencontre très attendue entre les deux équipes de tête du classement. Mais le club de CR7 s’est incliné 1 à 0 et a cédé son fauteuil de leader à son adversaire du jour. Une défaite au goût amer pour la star portugaise.

En effet, AS a partagé une vidéo du joueur à la sortie du terrain. Très énervé après avoir perdu ce classique, il a quitté le terrain en faisant quelques gestes d’humeur (il a donné un coup de pied dans une bouteille) et le visage fermé. La perte du match et de la première place a agacé l’ancien du Real Madrid.

