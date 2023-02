OL, Chelsea, Equipe de France : Malo Gusto dévoile ses ambitions !

La suite après cette publicité

Après seulement 54 rencontres disputées en professionnel, le latéral droit français Malo Gusto a su convaincre plusieurs cadors d’Europe durant le dernier mercato hivernal, avant de conclure son transfert du côté de Chelsea, qui a décidé de le prêter à son club formateur, l’Olympique Lyonnais, dans la foulée de l’accord. Un chèque de 35 millions d’euros (bonus inclus) aura suffi à la direction rhodanienne pour laisser filer son protégé chez les Blues, qui ont su convaincre le natif de Décines-Charpieu.

«Le transfert à Chelsea s’est fait un peu au dernier moment, même si ça faisait un certain temps que je parlais avec eux. C’était une bonne proposition, avec un bon projet derrière, c’est ce qui m’a influencé sur ce choix-là. On n’est pas là où on doit être ! Il y a toujours une petite appréhension. Chelsea est un très grand club, je change de pays. Mais quand je signe, je sais à quoi m’attendre, et je signe pour jouer et m’imposer», a déclaré le joueur de 19 ans, formé dans la cité rhodanienne, dans un entretien accordé à Téléfoot et diffusé ce dimanche.

«Les Bleus ? C’est dans un coin de ma tête…»

Toujours au micro de TF1, Malo Gusto s’est également exprimé sur son retour entre Rhône et Saône, espérant qu’il participera au réveil des Gones en championnat : «on doit quand même regagner le cœur de certains supporters, et ça me tenait à cœur de rester pour rendre à mon club formateur ce qu’il m’a donné». Car oui, l’OL n’est que neuvième de Ligue 1 après 22 journées, mais semble dans une bonne dynamique, avec quatre victoires de rang, avant de recevoir le Racing Club de Lens ce dimanche soir.

Avec son départ en Premier League et une potentielle ascension au très haut niveau, l’arrière droit aux 18 matches cette saison (0 but, 1 offrande), qui s’est engagé avec le CFC jusqu’en juin 2030, avoue qu’il espère un jour découvrir l’équipe de France, étant déjà international Espoirs (7 sélections, 1 but) : «les Bleus c’est dans un coin de ma tête, ça viendra quand ça viendra. J’essaye de jouer mon jeu, et quand je le mériterai, j’y serai. Mais pour l’instant, je n’ai jamais eu de contact avec Deschamps.» À lui de performer outre-Manche pour porter l’autre maillot bleu à l’avenir…