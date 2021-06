Mercato : Mino Raiola met le feu au PSG !

La suite après cette publicité

Paris, c'est un peu chez lui. Lui ? C'est Mino Raiola. À 53 ans, l'agent italo-néerlandais possède l'un des meilleurs portefeuilles de clients de la planète football. Si nombre de ses poulains évoluent en Italie, son pays natal et son terrain de chasse privilégié, Raiola a aussi placé ses pions au sein de la capitale française. Actuellement, il gère les intérêts de Marco Verratti, Mitchel Bakker, Alphonse Areola ou encore du jeune Xavi Simons.

Concernant ce dernier, le Paris Saint-Germain voit l'avenir avec lui. Mino Raiola a rencontré Leonardo récemment afin d'évoquer une prolongation de contrat du Néerlandais de 18 ans (1 apparition avec les pros cette saison), dont le bail court jusqu'en juin 2022. Autre membre de l'écurie Raiola : Mitchel Bakker (20 ans). Lié aux Franciliens jusqu'en 2023, le natif de Purmerend (40 apparitions, 25 matches cette saison) ne sait pas encore s'il va rester chez les vice-champions de France 2021.

Plusieurs deals avec le club français

Interrogé par De Telegraaf, il a confié : «nous allons nous asseoir autour de la table, et nous verrons les perspectives pour la saison prochaine. Bien sûr, je veux pouvoir jouer une saison complète. Il y a de l'intérêt, mais je suis curieux de savoir quels sont les projets du PSG. Maintenant, je ne sais pas encore si je vais rester, mais je ne peux pas me plaindre après cette saison». Alors que le PSG cherche un nouveau latéral gauche (Theo Hernandez est suivi) et que la concurrence est déjà forte à ce poste (Layvin Kurzawa, Juan Bernat, Abdou Diallo), Bakker pourrait être sacrifié.

Prêté cette saison à Fulham, Alphonse Areola (28 ans) va à nouveau devoir trouver un point de chute. Mino Raiola s'active donc depuis des mois pour le placer à la Roma. Car c'est une certitude, Paris ne compte pas sur le portier sous contrat jusqu'en 2023. D'autant plus que les pensionnaires du Parc des Princes s'activent en coulisses pour faire signer Gianluigi Donnarumma (22 ans), libre depuis son départ de l'AC Milan. Un temps approché par la Juventus et le Barça, l'Italien se rapprocherait à présent de la capitale comme annoncé sur notre site.

Donnarumma se rapproche du PSG

Ce lundi, la presse italienne dévoile de nouveaux détails concernant l'opération Donnarumma-PSG. On apprend ainsi que Paris, qui envisageait de l'envoyer en prêt, souhaiterait à présent le mettre en concurrence avec Keylor Navas, qui a prolongé son contrat il y a peu. Alors que La Repubblica évoque un salaire de 12 millions d'euros par année, la Stampa, elle, parle de 10 millions par saison et d'un contrat de 5 ans. Le tout avec une belle prime à la signature et une commission de 20 millions d'euros pour Mino Raiola. Ce dernier a multiplié les échanges avec Leonardo concernant son gardien mais également Moise Kean (21 ans).

Prêté par Everton, l'attaquant italien (17 buts, 1 assist en 41 apparitions cette saison) a convaincu Paris de continuer avec lui. Alors qu'on évoquait un transfert, puisque les Toffees réclament 45 M€ pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024, les Franciliens aimeraient obtenir un nouveau prêt payant. Une solution qui n'enchante pas Everton, qui attend aussi la nomination de son coach pour se prononcer. Ce qui est certain, c'est que le PSG a ses chances, puisque la Juventus, autre candidat à sa venue, ne serait plus intéressée. D'autant que Kean voudrait rester. Cet été, Mino Raiola aura donc encore de quoi faire à Paris !