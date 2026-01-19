Ligue 1
PSG : Ousmane Dembélé présent au concert des Enfoirés
Au lendemain de la victoire du PSG contre Lille, marquée par un doublé sensationnel d’Ousmane Dembélé, le Ballon d’Or s’est rendu au concert des Enfoirés à l’Accor Arena de Paris. Une tournée organisée tous les ans depuis 1992 pour récolter des fonds pour les Restos du Coeur.
Accueilli par le public sous le fameux chant «et Ousmane Ballon d’Or», l’international français a entonné quelques paroles. Ce lundi, il s’est finalement envolé du côté de Lisbonne où les champions d’Europe en titre s’apprête à défier le Sporting en Ligue des Champions.
