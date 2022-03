Southampton-Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, Southampton reçoit Manchester City au St. Mary's Stadium dans le cadre des quarts de finale de la FA Cup. Seulement privés d'Alex McCarthy et de Lyanco, les Saints se présentent dans un 4-4-2 à plat. Willy Caballero, habituelle doublure de Fraser Forster depuis la blessure de McCarthy, débute sur le banc pour ce tour de Cup. À noter également les titularisations de Jack Stephens, du jeune Tino Livramento et de Shane Long.

Du côté de City, Rúben Dias est forfait et il est remplacé par Stones en charnière centrale. Zack Steffen se fait aussi une place dans ce onze assez proche de l'équipe type.

Les compositions d'équipes :

Southampton : Forster - Livramento, Stephens, Salisu, Perraud - Elyounoussi, Romeu, Ward-Prowse, Armstrong - Adams, Long.

