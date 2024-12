La folle comparaison de Sami Khedira entre Mesut Özil et Zinédine Zidane

Les héritiers de Zinédine Zidane ont longtemps été cherchés en France. Pour autant, après plusieurs mésaventures, aucune de ses pépites définies comme les successeurs à Zizou n’a su prendre la relève du champion du monde 1998. C’est finalement le Real Madrid qui a récupéré l’un des dignes successeurs du célèbre numéro 5 du Santiago-Bernabeu. En effet, entre 2010 et 2013, Mesut Özil a fait vibrer l’antre madrilène avec ses arabesques et ses inspirations "zidanesques". Pour plusieurs de ses coéquipiers de l’époque, l’Allemand avait atteint le niveau de son ainé français à bien des égards. C’est en tout cas ce qu’a affirmé ce mardi Sami Khedira dans un entretien accordé à Marca :

«Le joueur qui m’a le plus impressionné ? Tout le monde pourra dire Cristiano. Pour gagner des matches, l’homme était Cristiano, parce qu’il n’a jamais échoué. Il était toujours là. Nous avions besoin d’un but, alors nous avons donné le ballon à Cristiano. Mais le joueur le plus spécial pour moi était Mesut Özil. Et je l’explique par son départ. Le jour où Mesut est parti, nous avons tous dit à Florentino : "Pourquoi le vends-tu ?" Mais on le disait tous, hein ? Benzema, Cristiano, Ramos ? Özil était un génie absolu, un vrai magicien. Je jouais derrière lui, tu lui faisais une mauvaise passe et il contrôlait le ballon avec une telle facilité. Je n’ai jamais vu un joueur avec autant de classe et de qualité. Je ne sais pas, parce qu’il y avait Cristiano et Messi, et aussi Xavi et Iniesta, qui pour moi auraient dû gagner un Ballon d’Or. Mais oui, Özil avait ce potentiel. Et même s’il a eu une grande carrière, cela aurait été différent à Madrid. Il m’a dit que c’était une grosse erreur de quitter Madrid, parce qu’il avait tout ici. Le Bernabeu l’aimait, il jouait comme des anges… Vraiment, Mesut jouait comme Zidane. Mon idole était Zizou et si vous mettez les deux sur Youtube et que vous voyez ce que vous pouvez voir… Mesut était comme Zizou.»