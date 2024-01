Reims : Will Still réagit à l’excellente victoire de son équipe

Avec sa victoire en Principauté, le Stade de Reims a fait une belle impression pour ce premier match de Ligue 1 en 2024. Une performance qui a satisfait le coach de l’équipe rémoise. À la fin du match, Will Still est revenu sur le succès de son équipe : « Pourvu que ça dure toute l’année. En tout cas, le 'miracle’ rémois a opéré à Monaco, c’est top. J’ai vu une vraie équipe, un bloc super bien organisé qui a parfaitement respecté le plan. Je parle de miracle car avant le match, on a fait des recherches avec mon staff et peut-être seulement 20% des gens nous voyaient gagner. »

Interrogé également sur le mercato, l’entraîneur belge a été clair : « Il n’y aura pas de renfort, pas d’argent dépensé au mercato, a-t-il conclu. Mais on a assez de qualité pour faire du mal à pas mal d’équipes de Ligue 1. Il faut continuer sur un projet intéressant. On a un potentiel de fou. On sait que parfois, le plus gros adversaire, c’est nous-mêmes ». Les Rémois devront faire avec leur effectif pour tenter d’accrocher une place européenne en fin de saison.