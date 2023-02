Affaire FFF : les agissements présumés de Noël Le Graët détaillés

La suite après cette publicité

Le 15 février prochain pourrait bien marquer un tournant dans l’histoire du football français. C’est la date où le rapport d’audit de la FFF, rédigé par les trois inspecteurs de l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR), sera présenté à la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. Si l’on avait déjà appris que ce rapport précisait que Noël Le Graët ne disposait plus de « la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français », nos confrères de Radio France révèlent ce vendredi les faits reprochés au patron de la 3F en détail.

On y apprend notamment, après que 103 personnes ont été interrogées par l’IGESR, que NLG aurait envoyé des SMS comme « bonne soirée sans moi !!!!! », mais aussi des messages vocaux faisant comprendre qu’il se trouvait en état d’ivresse, invitant une personne à le rejoindre « j’en suis à ma troisième bouteille (…) ; je vous attends pour la quatrième ». Lors d’un dîner en compagnie de deux collaboratrices, Noël Le Graët aurait aussi explicitement proposer « un plan à trois ». En plus d’avoir demandé à une "jeune femme" de porter une jupe pour voyager, il aurait également fait « une caresse réitérée de la cuisse d’une jeune femme au cours d’un voyage alors qu’il lui était demandé d’arrêter. » Cela viendrait confirmer les accusations de harcèlement moral et sexuel à l’égard du patron du foot français et, probablement, signer la fin de sa mission.

À lire

EdF : le préparateur physique de Karim Benzema critique le staff des Bleus