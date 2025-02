Le FC Barcelone s’est encore embarqué dans une opération mercato tirée par les cheveux

Décidément, le FC Barcelone est devenu le spécialiste des opérations compliquées dans le mercato. Pour ceux qui n’auraient rien suivi de l’actualité du ballon rond ces derniers mois le club blaugrana a encore une fois bataillé juridiquement pour inscrire deux de ses recrues (Dani Olmo et Pau Victor) pour la fin de la saison. Cette fois, c’est la vente de Vitor Roque qui pose problème.

La suite après cette publicité

Recruté par le Barça pour 40 M€, l’attaquant brésilien a vécu un enfer en Catalogne, au point d’être parti en prêt au Betis. Heureux en Andalousie où il a marqué 7 buts avec la formation sévillane, le Brésilien était censé quitter les Verdiblancos ces jours-ci pour rentrer au pays. Toujours en quête d’argent, le Barça a en effet accepté l’offre de Palmeiras qui garantit aux Culés un chèque d’au moins 25 M€ (pour 80% des droits du joueur). Sauf que LaLiga n’a pas autorisé cette opération pour des raisons de problèmes administratifs. Hier soir, le deal était même annoncé comme terminé.

Le cas Pedro Lima

Depuis, le Barça s’est lancé dans une course contre-la-montre pour finaliser son deal avec le Verdão, avant la fermeture du marché brésilien, à savoir le 28 février prochain. Le plan des Catalans est le suivant : casser le prêt avec le Betis et le transférer à Palmeiras. Et pour arriver à ses fins, Sport et Mundo Deportivo affirment en chœur que la direction barcelonaise compte solliciter la FIFA et s’appuyer sur un cas bien précis pour obtenir le feu vert de l’instance dirigeante du football mondial.

La suite après cette publicité

Il s’agit du cas Pedro Lima. En juin 2024, Palmeiras mettait fin au prêt du milieu de terrain brésilien de 21 ans alors que le marché brésilien était clos. Le club pauliste avait été, malgré tout autorisé par la FIFA à le prêter à la formation croate du NK Osijek, le marché croate étant à l’époque toujours ouvert. Ce cas ressemble comme deux gouttes d’eau à celui de Vitor Roque et le Barça espère désormais que la FIFA se montrera aussi clémente.