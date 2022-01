Le Borussia Mönchengladbach veut se débarrasser à tout prix de Marcus Thuram

La suite après cette publicité

Lors de saison 2019/2020, lorsque le Borussia Mönchengladbach avait recruté Marcus Thuram pour 9 M€, le club allemand se frottait les mains. Pour sa première année en Allemagne, l’ancien pensionnaire de Guingamp s’était fait remarquer en marquant 10 buts et en délivrant 8 passes décisives en 32 matches de Bundesliga.

La saison suivante a été bonne aussi en termes de statistiques (11 buts, 12 assists en 40 matches, toutes compétitions confondues), même si sa triste affaire de crachat (il avait craché sur un adversaire en décembre 2020 lors d’un match contre Hoffenheim) avait entaché son exercice. L’été suivant, il a alors cru changer d’air quand l’Inter et surtout Tottenham sont venus frapper à sa porte. En vain.

Gladbach a déjà ciblé son remplaçant

Depuis, la cote de Thuram à Gladbach s’est effritée. Et pas qu’un peu. Cette saison, le bilan du Français est terrible : 14 matches, 0 but, 0 assist, toutes compétitions confondues. Et selon Bild, son club chercherait à le faire partir d’ici lundi prochain ! Et dans son édition du jour, le portait du jour dressé par le quotidien allemand n’est pas très flatteur.

Attitude de mercenaire, aucun effort à la perte du ballon, égocentrique : Marcu Thuram en prend sérieusement pour son grade. Sous contrat jusqu’en 2023, le fils du champion du monde 98 est donc devenu persona non grata. D’autant que Gladbach a déjà ciblé un remplaçant en cas de départ de son joueur. Il s’agit du buteur de l’Union Saint-Gilloise (D1 belge), Deniz Undav. Âgé de 21 ans, l’Allemand a inscrit 34 buts en deux saisons passées en Jupiler League.