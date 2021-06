Georginio Wijnaldum débarque au PSG !

La suite après cette publicité

Arrivé à Liverpool lors de l'été 2016 moyennant 27,5 millions d'euros, Georginio Wijnaldum sortait d'un exercice plein avec Newcastle malgré la rétrogradation des Magpies. Installé directement comme l'un des hommes forts de Jürgen Klopp, le natif de Rotterdam ne mettait pas longtemps pour s'imposer dans l'effectif. Polyvalent, il trouvait sa place au milieu de terrain au fur et à mesure tout en se montrant déterminant avec les Reds. En point d'orgue, la Ligue des Champions 2019 et la Premier League 2020 qui ont récompensé tant d'efforts au fil des années.

Également cadre de la sélection néerlandaise, Georginio Wijnaldum se retrouvait à la croisée des chemins à 30 ans. Dans une équipe de Liverpool qui a connu une année difficile marquée par les blessures, il baissait de rythme comme de nombreux coéquipiers. Arrivé à la fin d'un cycle, il ne prolongeait pas son contrat et se retrouvait ainsi libre pour cet été. Dès lors, les clubs se manifestaient afin de récupérer un joueur expérimenté et doté de nombreuses références en Premier League et Ligue des Champions.

Le PSG a doublé le FC Barcelone

Pour s'offrir Georginio Wijnaldum, de nombreux clubs se manifestaient comme le Bayern Munich, le Real Madrid, la Juventus et l'Inter Milan. Mais le plus insistant était le FC Barcelone où Ronald Koeman, son ancien sélectionneur avec les Pays-Bas, en avait fait l'une de ses priorités. Longtemps séduit par l'idée de rejoindre celui qui lui avait donné plus de responsabilités avec les Oranjes, Georginio Wijnaldum a finalement changé son fusil d'épaule. L'arrivée du Paris Saint-Germain dans ce dossier a tout changé.

Présentant une offre intéressante, le club de la capitale a vite pris le dessus sur les Catalans. Voulant densifier son milieu de terrain avec un joueur de caractère habitué aux joutes du haut niveau, le PSG a donc misé sur Georginio Wijnaldum. Les Franciliens l'ont fait signer pour trois années soit jusqu'en 2024. Le PSG s'est ainsi fendu d'un communiqué pour annoncer la nouvelle. «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Georginio Wijnaldum. Arrivé en provenance de Liverpool, le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024.»