MU : les mots forts de Bruno Fernandes

Buteur lors de la victoire de son équipe face à Brentford lundi soir (3-0), le milieu offensif de Manchester United, Bruno Fernandes, a déclaré après la rencontre qu’il n’était pas intéressé par les statistiques et qu’il voulait surtout remporter des trophées avec les Red Devils. Le Portugais de 27 ans a également reconnu que la saison de United était décevante.

« Cela fait longtemps que je n'ai pas marqué. Évidemment, je suis heureux mais ces chiffres ne comptent pas pour moi. Je veux des statistiques avec des trophées et non avec des buts. Nous savons que notre saison n'a pas été au niveau qu'elle devrait être, mais nous ne pouvons rien faire d'autre que terminer de la meilleure façon possible, gagner des matchs et après penser à la saison prochaine », a expliqué Fernandes au micro de Sky Sports. L'international portugais qui a disputé cette année 44 matches avec les Red Devils, a inscrit dix buts et délivré 14 passes décisives.