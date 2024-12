Arsenal - Monaco : les compositions officielles

L’AS Monaco a une chance de (re)faire tomber un gros. Après s’être offert le FC Barcelone lors de la première journée, l’ASM se déplace ce mercredi soir à l’Emirates Stadium pour le compte de la 6ème journée de Ligue des Champions et espère battre Arsenal, l’un des mastodontes anglais. Tous deux déjà quasiment assurés d’être qualifiés, Monaco et Arsenal comptent dix points grâce à trois victoires, un match nul et une défaite chacun. Si les Gunners restent sur un score de parité contre Fulham le week-end dernier (1-1), les joueurs du Rocher, eux, ont tranquillement battu Toulouse (2-0). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Mikel Arteta est privé de nombreux défenseurs (Calafiori, Gabriel, Tomiyasu, White et Zinchenko) et est donc contraint d’aligner une défense expérimentale avec le jeune Lewis Skelly, Saliba, Thomas Partey et Kiwior tandis qu’Ödegaard et Rice accompagne Merino au milieu de terrain. Enfin, Saka et Martinelli alimenteront Jesus, seul en pointe. En face, Adi Hütter est, lui, privé de Balogun, Coulibaly, Diatta, Diop, Mawissa, Singo et Zakaria mais le technicien allemand aligne tout de même un onze assez classique avec Magassa et Camara devant la défense, Golovin un cran plus haut et un trio d’attaque Akliouche, Embolo, Ben Seghir.

Les compositions d’équipes :

Arsenal : Raya - Partey, Saliba, Kiwior, Lewis Skelly - Ödegaard, Merino, Rice - Saka, Jesus, Martinelli

AS Monaco : Majecki - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Magassa, Camara - Golovin - Akliouche, Embolo, Ben Seghir

