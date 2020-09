L'analyse de Ronald Koeman pour sa première sur le banc du Barça

Pour son premier match sur le banc du FC Barcelone, après des semaines mouvementées sous fond de «Messigate», Ronald Koeman a vu ses joueurs l’emporter trois buts à un contre le modeste Nàstic Tarragone (D3), dans une rencontre certes déséquilibrée, mais formatrice pour le technicien néerlandais. Un match qui a permis à Ousmane Dembele de retrouver le chemin des filets, tout comme Antoine Griezmman et Philippe Coutinho sur penalty. Heureux de la performance de ses joueurs, le nouvel entraîneur des Culés s’est exprimé à la fin du match comme le rapporte Mundo Deportivo. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas a admis avoir préféré la seconde période de ses joueurs. Celle disputée sans Léo Messi.

«Il y a eu de bons moments, avec beaucoup d’intensité, mais c’était un peu mieux en seconde période. Je sais qu’il y a un changement dans le système par rapports aux autres années, mais les joueurs peuvent jouer comme cela, car il y a de bons milieux de terrain pour porter le danger dans cette zone. Nous n’avons eu qu’une pré-saison de quatre semaines, et non six comme d’habitude. Maintenant, le travail physique est important, mais les deux prochaines semaines, il faudra travailler tactiquement.» Un premier message avant un deuxième test, mercredi, contre Gérone (D2).

Le XI de départ du Barça :

Le XI du Barça en seconde période :