Strasbourg-PSG : les compositions officielles

Trois jours après l'exploit de Munich (3-2), le Paris Saint-Germain retrouve son pain quotidien et un match piège à Strasbourg, pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Neymar étant suspendu, Juan Bernat, Marquinhos et Layvin Kurzawa blessés, Abdou Diallo en phase de reprise, Alessandro Florenzi et Marco Verratti positifs au Covid, et Mauro Icardi laissé au repos, Mauricio Pochettino présente un onze très remanié avec le retour notamment de Thilo Kehrer dans le couloir droit.

En face, Strasbourg, qui a pris l'habitude de gêner les gros cette saison, avec notamment un succès récent contre l'AS Monaco (victoire 1-0, le 3 mars) ou un nul face au LOSC (1-1, le 28 février), déplore les absences de Mohamed Simakan, Bingourou Kamara, Ludovic Ajorque, Idriss Saadi, Lebo Mothiba, Alexander Djiku et Majeed Waris. Habib Diallo mènera donc seul l'attaque.

Les compositions des équipes :

Strasbourg : Sels - Guilbert, Koné, Mitrovic (c), Caci - Sissoko, Aholou - Bellegarde, Thomasson, Liénard - Diallo.

⚔️ #RCSAPSG I La compo du Racing pour la réception du @PSG_inside ! x @Numerize



🔴 Suivez le match en direct commenté ⤵️ — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) April 10, 2021

PSG : Navas - Kehrer, Danilo, Kimpembe (c), Bakker - Herrera, Paredes - Sarabia, Rafinha, Mbappé - Kean.

