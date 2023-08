Manchester City a une idée à 80 M€ pour remplacer Lucas Paqueta

La suite après cette publicité

Crystal Palace est au cœur de nombreuses rumeurs de transfert dans cette dernière ligne droite du mercato estival. Alors que Michael Olise était dans le viseur de Chelsea depuis plusieurs semaines, le joueur de 21 ans a finalement décidé de prolonger son aventure sous les couleurs des Eagles. L’ailier droit a en effet renouvelé son bail pour les quatre prochaines saisons L’international français U21 (sept sélections pour une réalisation) est donc désormais lié au club anglais jusqu’en juin 2027.

Mais ce n’est pas tout puisque Eberechi Eze est également ciblé par un cador de Premier League, et pas n’importe lequel. Manchester City, qui a réussi un retentissant triplé (Ligues des Champions, Premier League et FA Cup) la saison dernière, envisagerait de recruter le milieu de terrain offensif de Crystal Palace après l’échec de la piste menant à Lucas Paquet selon les dernières indiscrétions de nos confrères du Daily Mail. Alors que l’ancien Lyonnais devait rejoindre les Skyblues, la Fédération anglaise a découvert que ses proches auraient parié sur des matchs dans lesquels le milieu de terrain de West Ham jouait, ce qui aurait fait capoter l’opération.

Crystal Place demande plus de 80 millions d’euros

Le média anglais ajoute d’ailleurs qu’Eberechi Eze, qui est encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Crystal Palace, est dans le collimateur de Manchester City depuis plusieurs mois maintenant après avoir impressionné les recruteurs des Skyblues en étant le chef d’orchestre du secteur offensif des Eagles. Le natif de Londres, qui a été sélectionné pour la première fois en équipe première d’Angleterre par Gareth Southgate en juin dernier, est même ciblé par de nombreux clubs de Premier League, rappelle le Daily Mail, alors que le principal intéressé a passé un cap depuis son arrivée dans la capitale anglaise en 2020.

Manchester City s’active donc en cette fin de mercato pour finaliser deux dossiers brûlant. D’un côté, l’opération Jérémy Doku est en passe d’être finalisée alors qu’un accord total a été trouvé entre les dirigeants du Stade Rennais et leurs homologues anglais pour le transfert de l’ailier belge, comme nous vous l’avons révélé dernièrement. Et la direction des Cityzens devrait également mettre un coup d’accélérateur pour boucler l’arrivée d’Eberechi Eze même si Crystal Palace se montre très gourmand et réclame 70 millions de livres sterling, soit un peu plus de 80 millions d’euros, pour libérer son joueur.