Mercato : accord total Rennes-Manchester City pour le transfert de Jérémy Doku !

Dimanche soir, Jérémy Doku (21 ans) a peut-être disputé son dernier match sous le maillot du Stade Rennais. Arrivé en Bretagne en 2020 en provenance d’Anderlecht, l’ailier belge est très courtisé en Angleterre, puisque nous vous révélions en exclusivité que le joueur possédait déjà un accord avec Manchester City (contrat de cinq ans) et que Rennes avait refusé une première approche de West Ham.

Le SRFC espère en effet vendre son jeune talent contre 55 M€ au minimum. Depuis, les choses ont avancé. Après le match contre Lens, l’entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Genesio ne laissait plus vraiment de place aux doutes concernant l’avenir de son numéro 10. «Si aujourd’hui (dimanche, ndlr) il n’a pas débuté, c’est que… Il avait été un des meilleurs joueurs du match de la semaine dernière donc à vous d’en tirer des conclusions. Rien n’est fait, mais…»

Doku, cinq ans à City

Selon nos informations, nous pouvons vous affirmer qu’un accord total entre Rennes et Manchester City a été trouvé, à savoir un transfert légèrement supérieur à 60 M€ plus 20% sur une éventuelle revente. Doku signera bien un contrat de cinq ans dans le nord-ouest de l’Angleterre et quittera donc la Bretagne après 12 buts et 10 passes décisives en 92 matches, toutes compétitions confondues. Trois ans après avoir déboursé 26 M€ pour s’offrir Doku, le SRFC parvient à réaliser une belle revente.

De son côté, Manchester City a visiblement décidé d’accélérer dans ce dossier après avoir lâché prise dans l’affaire Paqueta. Pour rappel, le Brésilien de West Ham était tout proche de l’Etihad Stadium avant qu’une affaire de paris sportifs (dans laquelle l’ancien Lyonnais est impliqué) ne vienne tout gâcher. Avec l’arrivée de Doku pour remplacer Mahrez, Pep Guardiola tient un formidable joueur explosif à fort potentiel à développer.