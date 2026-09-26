Raphinha a failli quitter le Barça !

Raphinha était tout proche de tourner la page du FC Barcelone à l’été 2024. Dans un entretien accordé au Süddeutsche Zeitung, le Brésilien révèle qu’il avait pris la décision de partir avant que Hansi Flick ne le convainque de rester. « J’avais pratiquement considéré mon aventure au FC Barcelone comme terminée. J’avais déjà l’esprit ailleurs, je voulais partir », raconte-t-il. Alors qu’il était encore en vacances après la Copa América, le nouvel entraîneur du Barça l’a appelé et lui a demandé de venir discuter avant de prendre une décision définitive. Quelques minutes ont suffi. « Il m’a dit qu’il sentait que j’allais encore être très important pour l’équipe. Si je n’avais pas eu cette conversation avec Flick, je ne serais plus ici aujourd’hui », reconnaît Raphinha, qui assure que l’Allemand lui a changé la vie et sa mentalité.

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Deux ans plus tard, la situation du Brésilien a totalement basculé. Devenu premier capitaine sous les ordres de Flick, Raphinha réalise un début de saison impressionnant avec 14 buts et trois passes décisives en huit rencontres officielles, dont un triplé lors de la victoire contre Séville (3-1). Repositionné en pointe de l’attaque, il accompagne le meilleur départ de l’histoire du Barça, vainqueur de ses huit premiers matchs. Pour l’ancien Rennais, cette transformation s’explique avant tout par la confiance accordée par son entraîneur. « Quand un entraîneur te transmet de la confiance, quelques mots suffisent », explique-t-il, avant d’insister sur l’importance de la relation entre un joueur et son coach : « Il m’a donné l’impression qu’on avait changé quelque chose dans ma tête. »